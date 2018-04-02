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Космонавты смогут хранить свежий хлеб до двух лет

Учеными ФГАНУ НИИ хлебопекарской промышленности, планируется реализовать возможности по увеличению срока годности хлеба, который доставляют экипажам космонавтов. Обеспечить сохранность свежести продукта гарантируют до 2 лет, благодаря применению новых решений в инновационных технологиях.

Из пояснений представителей центра научно-исследовательских разработок, для длительно сохранения хлеба свежим, используются многофазные технологии и различные виды добавок. От длительности приготовления теста для производства мучных изделий, зависит время сохранения продукта.

Космонавты смогут хранить свежий хлеб до двух лет


Сейчас уже появилась возможность применения специализированных функциональных добавок, увеличивающих срок годности. Также планируется использование другой упаковки, дополнительно прибегают к тепловой, лучевой, ультрафиолетовой обработке и другим специальным технологиям. Основная цель ученых, добиться сохранения хлебом своих полезных и вкусовых качеств, а также особого аромата.

В последнее время сроки годности хлеба удалось увеличить до 15 месяцев. Для участников космических миссий этот продукт играет важную роль и постоянно необходим в рационе человека, особенно в экстремально непривычных условиях для организма. Реальные условия позволяют более долгосрочные путешествия в космос, что требует более длительного хранения продуктов для экипажа, относительно достигнутых возможностей.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:20
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