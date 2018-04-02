СМИ: Найдены доказательства отношений Тилля Линдеманна и Светланы Лободы

Они познакомились на фестивале в Баку, после чего исполнительница опубликовала совместные фото в сетях. Затем лидер Rammstein позировал перед камерами с листовкой, на которой были просьбы о спасении. Светлана Лобода лаконично отметила, что он хотел передать эти слова фанатам.Звезда первым поздравил свою коллегу с получением премии, после чего стало появляться много постов, в которых она говорила, что скучает без Тилля Линдеманна. Потому СМИ сделали выводы, что пара действительно имеет бурный роман.