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СМИ: Найдены доказательства отношений Тилля Линдеманна и Светланы Лободы

После беременности певицы поклонники сразу заподозрили, что отцом ребенка может быть Тилль Линдеманн. Любознательные журналисты нашли доказательства отношений Светланы Лободы и немецкого музыканта.

Они познакомились на фестивале в Баку, после чего исполнительница опубликовала совместные фото в сетях. Затем лидер Rammstein позировал перед камерами с листовкой, на которой были просьбы о спасении. Светлана Лобода лаконично отметила, что он хотел передать эти слова фанатам.

СМИ: Найдены доказательства отношений Тилля Линдеманна и Светланы Лободы


Звезда первым поздравил свою коллегу с получением премии, после чего стало появляться много постов, в которых она говорила, что скучает без Тилля Линдеманна. Потому СМИ сделали выводы, что пара действительно имеет бурный роман.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:40
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