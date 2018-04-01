АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Певцов и Дроздова своих учеников называют приёмными детьми

Гостями очередной передачи Марии Шукшиной "В гости по утрам" стала семейная пара Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов. Рядом с актёрами в передаче снялась незнакомка, которую артисты назвали своей приёмной дочерью.

Певцов и Дроздова своих учеников называют приёмными детьми


Актёрская семейная пара Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов по праву считается самой крепкой в театральном мире. Они не только играют в одном театре, но и несколько лет назад организовали свою мастерскую "Певцовътатр", где стали делиться опытом с молодыми артистами.

В передаче "В гости по утрам" Дмитрий Певцов рассказал, что они с женой без остатка отдаются работе в "Певцовъстудии" и очень любят своих учеников, считая их своими детьми. Певцов и Дроздова переживают за их будущее и присутствовавшую во время интервью девушку Алёну, Дроздова назвала своей приёмной дочерью. Дмитрий Певцов уточнил, что документы на удочерение Алёны они не оформляли, но девушка часто находится в доме пары и сопровождает их повсюду.

Певцов и Дроздова своих учеников называют приёмными детьми


Сама Алёна также подтвердила, что не являясь родственниками, она иногда проводит отпуск и выходные дни вместе со знаменитыми учителями. На вопросы Марии Шукшиной о "приёмных родителях" Алёна наградила Ольгу Дроздову лестными словами, назвав её добрым человеком и замечательной артисткой, у которой она многому научилась и продолжает учиться.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Инна Сегодня, 20:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пользователи Сети поразились сходству Кристины
Ученые нашли возможность дистанционного
Жительница Петербурга сняла квартиру с трупом
Ученые: Огромные запасы нефти сделали Марс
OnePlus подтвердила использование выреза в экране
В Индии при обрушении гостиницы погибли 10 человек
Виктория Романец снова попыталась задеть
Эксперты рассказали, что происходит в организме,
Певцов и Дроздова своих учеников называют
Ирина Дубцова показала снимок, где Лазарев
Елена Хромина не отрицает того, что целовалась с
Мордовский кот - предсказатель угадывает
Дети Ксении Бородиной и Курбана Омарова охотились
“Бурановские бабушки” лечатся травами и делают
Андрей Черкасов заставил новеньких участниц
Juno в 12-й раз пройдет ближайшую к Юпитеру точку
Жители Владикавказа боятся выходить на улицы
Лера Кудрявцева неудачным пением поздравила
Samsung Galaxy Note 9 будет распознавать
Ольга Бузова все-таки выложила пикантное фото в
Астрономы обнаружили экзопланету с
Ольга Бузова станет главной героиней женской
Участницы «Дома-2» на Острове любви по очереди
Британские СМИ опубликовали скандальные
Ольга Бузова перепутала Астрахань и Архангельск
Пользователи iPhone получат возможность удалять
Появился слух, что Ольга Рапунцель и Дмитрий
Анастасия Волочкова поздравила поклонников с
Эксперты назвали скрытые возможности новой версии
Андрей Черкасов решил проверить экстрасенсорные
Просмотреть все новости