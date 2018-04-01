Певцов и Дроздова своих учеников называют приёмными детьми

Актёрская семейная пара Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов по праву считается самой крепкой в театральном мире. Они не только играют в одном театре, но и несколько лет назад организовали свою мастерскую "Певцовътатр", где стали делиться опытом с молодыми артистами.В передаче "В гости по утрам" Дмитрий Певцов рассказал, что они с женой без остатка отдаются работе в "Певцовъстудии" и очень любят своих учеников, считая их своими детьми. Певцов и Дроздова переживают за их будущее и присутствовавшую во время интервью девушку Алёну, Дроздова назвала своей приёмной дочерью. Дмитрий Певцов уточнил, что документы на удочерение Алёны они не оформляли, но девушка часто находится в доме пары и сопровождает их повсюду.Сама Алёна также подтвердила, что не являясь родственниками, она иногда проводит отпуск и выходные дни вместе со знаменитыми учителями. На вопросы Марии Шукшиной о "приёмных родителях" Алёна наградила Ольгу Дроздову лестными словами, назвав её добрым человеком и замечательной артисткой, у которой она многому научилась и продолжает учиться.