Поклонники пристыдили Аллу Пугачеву из-за петиции Никиты Преснякова

Музыкант попросил пользователей сетей тоже подписать этот документ, после чего отметил, что до сих пор не может смириться с такой несправедливостью. Выразив свои соболезнования семьям погибших людей, Никита Пресняков обрушил свой гнев на головы лиц, набивающих свои карманы, которые купаются в роскоши, не думая о гибели невинных жертв.Преданные подписчики поддержали мнение внука Примадонны и тоже стали писать негативные комментарии в чиновников и предпринимателей. Однако некоторые лица сочли его претензии неуместными и были возмущены отношением музыканта к своей родине. Они даже упомянули о загранице, где он учился, но артист не стал обращать внимание на критику.