Поклонники пристыдили Аллу Пугачеву из-за петиции Никиты Преснякова
Никита Пресняков опубликовал в Instagram петицию людей, требующих наказать виновников трагедии в Кемерово, а также выразил свое мнение по такому поводу. Поклонники посчитали, что он просто делает пиар на трагедии, после чего даже пристыдили Аллу Пугачеву.
Музыкант попросил пользователей сетей тоже подписать этот документ, после чего отметил, что до сих пор не может смириться с такой несправедливостью. Выразив свои соболезнования семьям погибших людей, Никита Пресняков обрушил свой гнев на головы лиц, набивающих свои карманы, которые купаются в роскоши, не думая о гибели невинных жертв.
Преданные подписчики поддержали мнение внука Примадонны и тоже стали писать негативные комментарии в чиновников и предпринимателей. Однако некоторые лица сочли его претензии неуместными и были возмущены отношением музыканта к своей родине. Они даже упомянули о загранице, где он учился, но артист не стал обращать внимание на критику.
Музыкант попросил пользователей сетей тоже подписать этот документ, после чего отметил, что до сих пор не может смириться с такой несправедливостью. Выразив свои соболезнования семьям погибших людей, Никита Пресняков обрушил свой гнев на головы лиц, набивающих свои карманы, которые купаются в роскоши, не думая о гибели невинных жертв.
Преданные подписчики поддержали мнение внука Примадонны и тоже стали писать негативные комментарии в чиновников и предпринимателей. Однако некоторые лица сочли его претензии неуместными и были возмущены отношением музыканта к своей родине. Они даже упомянули о загранице, где он учился, но артист не стал обращать внимание на критику.