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Елена Хромина не отрицает того, что целовалась с девушками

Слухи о том, что у участницы реалити-шоу «Дом-2» Елены Хроминой нетрадиционная ориентация начали появляться еще давно.

И хотя прямых доказательств того, что Лена испытывает сексуальное влечение к себе подобным нет, сама она не отрицает, что действительно целовалась с девушками, однако информации о том, кем именно они ей являлись и при каких обстоятельствах это происходило, не называет.

Елена Хромина не отрицает того, что целовалась с девушками

Более того, в одном из своих интервью Хромина призналась, что нередко использует различные игрушки для взрослых, а они, как известно, являются неотъемлемым атрибутом в однополых отношениях.

Не стала скрывать девушка и того, что очень любит лежать на пляже абсолютно голой, а это говорит о том, что она достаточно раскрепощена.

Напомним, что буквально несколько дней назад о нетрадиционной ориентации Лены решила рассказать бывшая участница телестройки Анастасия Кукаева. Находясь в периметре, она тесно общалась с Хроминой, а потому вполне могла знать о ее сексуальных предпочтениях.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:25
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