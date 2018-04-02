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Москва: 1 апреля названы лауреаты кинопремии «Ника»

1 апреля в столичном «Вегас Сити Холле» прошла торжественная церемония вручения премии «Ника». Мероприятие началось с минуты молчания. Главным триумфатором нынешней кинопремии стал фильм «Трудно быть Богом».

Москва: 1 апреля названы лауреаты кинопремии «Ника»


В первый апрельский день Москва и москвичи оказалась во власти снежной зимы, но погода не помешала в 28-й раз провести вручение национальной кинопремии «Ника». Мероприятие началось со скорбного момента: присутствующие минутой молчания почтили память россиян, погибших в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Премию «За вклад в отечественный кинематограф» должен был получить лично Юрий Клепиков, но в его отсутствие награду принял Наум Клейман. А главным триумфатором 28-й торжественной церемонии стал фильм «Трудно быть Богом». Картина собрала внушительную коллекцию из семи статуэток! Кроме «Лучшего фильма», кинокартина была отмечена как победительница в номинациях: «Лучшая мужская роль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая операторская работа», также высоко была оценена работа художников фильма.

Кинокартина «Левиафан» удостоена двух статуэток («Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучшая женская роль»), а приз за лучшее исполнение женской роли второго плана достался Дарье Мороз из фильма «Дурак». «Открытием года» признана картина «Класс коррекции», а лучшим анимационным фильмом стал мультфильм Леонида Шмелёва «Мой личный лось».
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Культура / Главные новости
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 07:00
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