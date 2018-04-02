Элтон Джон до сих пор не получил приглашения на свадьбу принца Гарри

СМИ уже сообщили, что на торжестве будут присутствовать самые известные персоны и гости из разных слоев общества. Музыкант является давним другом королевской семьи, а потому должен был войти в список приглашенных особ. Досадное недоразумение вынудило Элтона Джона озвучить ситуацию в эфире BBC2 Radio.Пользователи сетей неоднозначно отнеслись к такой информации. Многие недоброжелатели сразу иронически отметили, что после интервью королевский дворец точно вспомнит о забытой звезде. Композитор посвящал свой хит принцессе Диане, а также часто отдыхает вместе с принцем Гарри на европейских курортах.