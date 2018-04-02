Элтон Джон до сих пор не получил приглашения на свадьбу принца Гарри
Легенда британского рока пожаловался своим поклонникам, что до сих пор не получил приглашение на свадьбу принца Гарри. Элтон Джон ради такого событий даже отменил свои концерты, но после неприятной ситуации сильно расстроился.
СМИ уже сообщили, что на торжестве будут присутствовать самые известные персоны и гости из разных слоев общества. Музыкант является давним другом королевской семьи, а потому должен был войти в список приглашенных особ. Досадное недоразумение вынудило Элтона Джона озвучить ситуацию в эфире BBC2 Radio.
Пользователи сетей неоднозначно отнеслись к такой информации. Многие недоброжелатели сразу иронически отметили, что после интервью королевский дворец точно вспомнит о забытой звезде. Композитор посвящал свой хит принцессе Диане, а также часто отдыхает вместе с принцем Гарри на европейских курортах.
СМИ уже сообщили, что на торжестве будут присутствовать самые известные персоны и гости из разных слоев общества. Музыкант является давним другом королевской семьи, а потому должен был войти в список приглашенных особ. Досадное недоразумение вынудило Элтона Джона озвучить ситуацию в эфире BBC2 Radio.
Пользователи сетей неоднозначно отнеслись к такой информации. Многие недоброжелатели сразу иронически отметили, что после интервью королевский дворец точно вспомнит о забытой звезде. Композитор посвящал свой хит принцессе Диане, а также часто отдыхает вместе с принцем Гарри на европейских курортах.