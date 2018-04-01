Дети Ксении Бородиной и Курбана Омарова охотились в лесу на белок

Бородина по просьбам своих подписчиков все чаще стала показывать личные фотографии, демонстрируя, как она и ее семья проводят свободное время. Сегодня звезда рассказала пользователям, что они охотились в лесу на белок, однако неудачно.На новом снимке позируют не только дети Ксении и Курбана, но и их друзей. Как оказалось, семейство решил провести выходные в лесу, чтобы посмотреть на белок. Однако удача от них отвернулась и желанных зверьков дети так и не увидели.Поклонники отметили, что фотография получилась очень теплой и семейной. Пользователи добавили, что дети на снимке сами как белочки. Но главное внимание фолловеров было приковано к Теоне.Фанаты отметили, что девочка похожа на смешного гномика, поэтому не может не умилять своим внешним видом.