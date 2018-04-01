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Дети Ксении Бородиной и Курбана Омарова охотились в лесу на белок

Дети ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова отправились в лес, чтобы найти белок.

Бородина по просьбам своих подписчиков все чаще стала показывать личные фотографии, демонстрируя, как она и ее семья проводят свободное время. Сегодня звезда рассказала пользователям, что они охотились в лесу на белок, однако неудачно.

Дети Ксении Бородиной и Курбана Омарова охотились в лесу на белок

На новом снимке позируют не только дети Ксении и Курбана, но и их друзей. Как оказалось, семейство решил провести выходные в лесу, чтобы посмотреть на белок. Однако удача от них отвернулась и желанных зверьков дети так и не увидели.

Поклонники отметили, что фотография получилась очень теплой и семейной. Пользователи добавили, что дети на снимке сами как белочки. Но главное внимание фолловеров было приковано к Теоне.

Фанаты отметили, что девочка похожа на смешного гномика, поэтому не может не умилять своим внешним видом.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:17
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