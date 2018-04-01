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Андрей Черкасов заставил новеньких участниц дефилировать по подиуму в откровенных купальниках

Не секрет, что новое руководство «Дома-2» старательно пытаются повысить рейтинги скандального телепроекта, а потому используют самые эффективные, по их мнению, методы – демонстрацию оголенных девушек и сцен «волшебства» участников.

Однако такие действия не только не притягивают новых, но и отталкивают нынешних зрителей, поскольку они устали от постоянного разврата.

Андрей Черкасов заставил новеньких участниц дефилировать по подиуму в откровенных купальниках

Исходя из анонса эфира, который покажут уже завтра, Андрей Черкасов решил устроить парням на Поляне настоящий мальчишник, заставив новеньких участниц дефилировать перед ними в откровенны купальниках.

Но несмотря на то, что девушки были раскрепощенными и вполне симпатичными, молодые люди реагировали на них довольно холодно, а потому ведущий реалити-шоу пытался привлечь их внимание с помощью провокационных вопросов.

Особенно сильно досталось сентиментальному Алексею Кудряшову, который на данный момент из всех сил старается построить крепкие отношения с Анастасией Балинской. Парень старался не вестись на слова Черкасова и справился с этой задачей «на отлично».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:10
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