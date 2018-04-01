Андрей Черкасов заставил новеньких участниц дефилировать по подиуму в откровенных купальниках

Однако такие действия не только не притягивают новых, но и отталкивают нынешних зрителей, поскольку они устали от постоянного разврата.Исходя из анонса эфира, который покажут уже завтра, Андрей Черкасов решил устроить парням на Поляне настоящий мальчишник, заставив новеньких участниц дефилировать перед ними в откровенны купальниках.Но несмотря на то, что девушки были раскрепощенными и вполне симпатичными, молодые люди реагировали на них довольно холодно, а потому ведущий реалити-шоу пытался привлечь их внимание с помощью провокационных вопросов.Особенно сильно досталось сентиментальному Алексею Кудряшову, который на данный момент из всех сил старается построить крепкие отношения с Анастасией Балинской. Парень старался не вестись на слова Черкасова и справился с этой задачей «на отлично».