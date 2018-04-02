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Настасья Самбурская выразила свое мнение по поводу бодипозитива в Instagram

Сейчас бодипозитив стал пользоваться популярностью, потому что позволяет людям воспринимать любое тело без негатива. Настасья Самбурская выразила свое мнение по поводу модного направления, опубликовав пост в Instagram.

Актриса отрицательно относится к пропаганде полных особ, пытающихся принимать свои недостатки, и призывающих остальных лиц поступать аналогичным образом. Она подчеркнула, что подтянутая фигура не является только приоритетом мужчин, но большинство женщин могут тратить время на чревоугодие, вместо походов в спортзал. Настастья Самбурская иронично заметила, что при таком подходе к своей внешности можно не пользоваться макияжем и вообще забыть про походы в парикмахерскую.

Настасья Самбурская выразила свое мнение по поводу бодипозитива в Instagram


Звезда решила написать сообщение, потому что сейчас не может заниматься физическими нагрузками и хочет полакомиться чипсами, но сдерживает свои желания. Она призвала подписчиков включить в рацион питания только полезные продукты, а также не обманывать себя и заниматься нагрузками дома. Пользователи сетей позитивно оценили информацию и были согласны с мнением артистки относительно полных людей. Они назвали их мешками с целлюлитом, диктующим условия для размножения своих клонов, но в реальности просто зависящих от лени.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:00
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