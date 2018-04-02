3-летний сын Сергея Лазарева поздравил его с днём рождения песней

Сергей Лазарев обнародовал видеоролик в своём микроблоге Instagram, на котором сын Никита поёт композицию персонажа мультфильма «Чебурашка». Фолловеры артиста растрогались, послушав исполнение песни маленького Никиты, а также присоединились к поздравлениям. Подписчики отметили, что у мальчика замечательный слух и голос. Видео в течение семи часов набрало более 1,1 миллиона отметок «Мне нравится» свыше 5,6 тысяч восторженных и поздравительных комментариев.Стоит отметить, что Сергей Лазарев около двух лет скрывал от общественности своего сына Никиту. Только в 2016 году стало известно, что у певца есть ребёнок. Исполнитель песен уделяет множество времени сыну, а также часто берёт его с собой в поездки.