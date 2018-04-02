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3-летний сын Сергея Лазарева поздравил его с днём рождения песней

Певец Сергей Лазарев на свое тридцатипятилетие получил самый важный подарок. Знаменитого отца умилительно поздравил с днём рождения его сын Никита композицией крокодила Гены.

3-летний сын Сергея Лазарева поздравил его с днём рождения песней


Сергей Лазарев обнародовал видеоролик в своём микроблоге Instagram, на котором сын Никита поёт композицию персонажа мультфильма «Чебурашка». Фолловеры артиста растрогались, послушав исполнение песни маленького Никиты, а также присоединились к поздравлениям. Подписчики отметили, что у мальчика замечательный слух и голос. Видео в течение семи часов набрало более 1,1 миллиона отметок «Мне нравится» свыше 5,6 тысяч восторженных и поздравительных комментариев.

Стоит отметить, что Сергей Лазарев около двух лет скрывал от общественности своего сына Никиту. Только в 2016 году стало известно, что у певца есть ребёнок. Исполнитель песен уделяет множество времени сыну, а также часто берёт его с собой в поездки.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 01:30
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