Ольга Бузова все-таки выложила пикантное фото в Сеть

Недавно стало известно о том, что Бузова снялась для одного из известных мужских журналов. Фотосессия получилась достаточно откровенной, а пикантное фото Ольги украсило новый выпуск глянцевого издания.Несмотря на то, что данная новость произвела в Сети настоящий фурор, звезда не спешила показывать результаты данной фотосессии. Но, по всей видимости, Бузова не смогла долго продержаться, так как сегодня она опубликовала пикантное фото в нижнем белье.Подписчики Ольги были восхищены данной публикацией. Пользователи завалили певицу хвалебными комментариями, подчеркивая, что у нее очень красивая и подтянутая фигура, которой можно только позавидовать. Всего за полчаса фотография набрала более 80 тысяч отметок «Мне нравится».