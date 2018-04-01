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Ольга Бузова все-таки выложила пикантное фото в Сеть

Певица, телеведущая Ольга Бузова не удержалась и выложила откровенные фотографии на своей странице в социальной сети Instagram.

Недавно стало известно о том, что Бузова снялась для одного из известных мужских журналов. Фотосессия получилась достаточно откровенной, а пикантное фото Ольги украсило новый выпуск глянцевого издания.

Ольга Бузова все-таки выложила пикантное фото в Сеть

Несмотря на то, что данная новость произвела в Сети настоящий фурор, звезда не спешила показывать результаты данной фотосессии. Но, по всей видимости, Бузова не смогла долго продержаться, так как сегодня она опубликовала пикантное фото в нижнем белье.

Подписчики Ольги были восхищены данной публикацией. Пользователи завалили певицу хвалебными комментариями, подчеркивая, что у нее очень красивая и подтянутая фигура, которой можно только позавидовать. Всего за полчаса фотография набрала более 80 тысяч отметок «Мне нравится».
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:24
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