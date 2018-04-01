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Новость о скором замужестве Анфисы Чеховой «ошарашила» соцсеть

Первого апреля Анфиса Чехова обнародовала в рамках Instagram фото с намеком на будущую свадьбу. Ошарашенные фолловеры думают, не является ли данный пост первоапрельской шуткой.

Новость о скором замужестве Анфисы Чеховой «ошарашила» соцсеть


Теледива неожиданно выложила в своём микроблоге Instagram кричащий снимок. На нём изображены переплетённые руки женщины и мужчины. Причем на пальце первой красуется кольцо с большим бриллиантом. В описании Анфиса призвала пользователей слать поздравления. Поклонники знаменитой ведущей начали поздравлять свою любимицу, при этом, не скрывая удивления. Так как только в прошедшем году Анфиса Чехова расторгла свой предыдущий брак.

Новость о скором замужестве Анфисы Чеховой «ошарашила» соцсеть


Однако через некоторое время звезда обнародовала новый снимок, на котором написано «Первый апрель никому не верь». Под данным фото теледива написала, что это к предыдущему посту. Также она поведала, что давно так никого не разыгрывала, к её удивлению даже родственники «повелись». При этом она поблагодарила всех за поздравление.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:30
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