Новость о скором замужестве Анфисы Чеховой «ошарашила» соцсеть

Теледива неожиданно выложила в своём микроблоге Instagram кричащий снимок. На нём изображены переплетённые руки женщины и мужчины. Причем на пальце первой красуется кольцо с большим бриллиантом. В описании Анфиса призвала пользователей слать поздравления. Поклонники знаменитой ведущей начали поздравлять свою любимицу, при этом, не скрывая удивления. Так как только в прошедшем году Анфиса Чехова расторгла свой предыдущий брак.Однако через некоторое время звезда обнародовала новый снимок, на котором написано «Первый апрель никому не верь». Под данным фото теледива написала, что это к предыдущему посту. Также она поведала, что давно так никого не разыгрывала, к её удивлению даже родственники «повелись». При этом она поблагодарила всех за поздравление.