Новость о скором замужестве Анфисы Чеховой «ошарашила» соцсеть
Первого апреля Анфиса Чехова обнародовала в рамках Instagram фото с намеком на будущую свадьбу. Ошарашенные фолловеры думают, не является ли данный пост первоапрельской шуткой.
Теледива неожиданно выложила в своём микроблоге Instagram кричащий снимок. На нём изображены переплетённые руки женщины и мужчины. Причем на пальце первой красуется кольцо с большим бриллиантом. В описании Анфиса призвала пользователей слать поздравления. Поклонники знаменитой ведущей начали поздравлять свою любимицу, при этом, не скрывая удивления. Так как только в прошедшем году Анфиса Чехова расторгла свой предыдущий брак.
Однако через некоторое время звезда обнародовала новый снимок, на котором написано «Первый апрель никому не верь». Под данным фото теледива написала, что это к предыдущему посту. Также она поведала, что давно так никого не разыгрывала, к её удивлению даже родственники «повелись». При этом она поблагодарила всех за поздравление.
Теледива неожиданно выложила в своём микроблоге Instagram кричащий снимок. На нём изображены переплетённые руки женщины и мужчины. Причем на пальце первой красуется кольцо с большим бриллиантом. В описании Анфиса призвала пользователей слать поздравления. Поклонники знаменитой ведущей начали поздравлять свою любимицу, при этом, не скрывая удивления. Так как только в прошедшем году Анфиса Чехова расторгла свой предыдущий брак.
Однако через некоторое время звезда обнародовала новый снимок, на котором написано «Первый апрель никому не верь». Под данным фото теледива написала, что это к предыдущему посту. Также она поведала, что давно так никого не разыгрывала, к её удивлению даже родственники «повелись». При этом она поблагодарила всех за поздравление.