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Участницы «Дома-2» на Острове любви по очереди носят один купальник

Многие зрители телепроекта «Дом-2» уже привыкли наблюдать картину, когда одна и та же вещь появляется на разных участниках телепроекта. Это объясняется тем, что ребята в каждом эфире хотят выглядеть по-разному, однако возить с собой огромное количество вещей мало кто решается.

Нередко, участницы, которые находятся в периметре уже достаточно много времени, разделяют свой гардероб между площадками, а иногда и вовсе забывают его, навсегда покидая телестройку.

Участницы «Дома-2» на Острове любви по очереди носят один купальник

Так, внимательные поклонники реалити-шоу обратили внимание на то, что на Острове любви девушки по очереди носят один и тот же белый купальник. Причем, неизвестно, кто из них является его хозяйкой.

Очевидно, что жительницы Сейшел, пытаясь хоть как-то разнообразить свои наряды и фотографии в соцсетях, носят по очереди купальники друг друга. Словом, выкручиваются как могут.

Однако зрители считают, что одно дело, это когда девушки меняются платьями, а другое дело - купальниками, которые надеваются на голое тело. По их мнению, это не гигиенично, а со стороны выглядит смешно.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:15
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