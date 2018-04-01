Участницы «Дома-2» на Острове любви по очереди носят один купальник

Нередко, участницы, которые находятся в периметре уже достаточно много времени, разделяют свой гардероб между площадками, а иногда и вовсе забывают его, навсегда покидая телестройку.Так, внимательные поклонники реалити-шоу обратили внимание на то, что на Острове любви девушки по очереди носят один и тот же белый купальник. Причем, неизвестно, кто из них является его хозяйкой.Очевидно, что жительницы Сейшел, пытаясь хоть как-то разнообразить свои наряды и фотографии в соцсетях, носят по очереди купальники друг друга. Словом, выкручиваются как могут.Однако зрители считают, что одно дело, это когда девушки меняются платьями, а другое дело - купальниками, которые надеваются на голое тело. По их мнению, это не гигиенично, а со стороны выглядит смешно.