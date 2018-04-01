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Ким Кардашьян растрогала поклонников умилительным снимком своих детей

Многодетной матери Ким Кардашьян удалось растрогать фанатов умилительным фото двух своих детей.

Ким Кардашьян растрогала поклонников умилительным снимком своих детей

В начале этого года знаменитая модель родила от рэпера Канье Уэста дочку Чикаго. В январе девочка приобрела первую известность благодаря совместной публикации с мамой. Сейчас же малышка является причиной очередного фурора вокруг звёздной четы Кардашьян.

Ким Кардашьян растрогала поклонников умилительным снимком своих детей

Ким сфотографировала, как сын нежно целует в носик самую младшую сестрёнку. Модель под снимком написала, что Сэйнт очень любит Чикаго. Публикация в течение суток сумела собрать более 3,4 миллиона отметок «Мне нравится» и свыше 17 тысяч восторженных комментариев от многочисленных фанатов знаменитости. Интернет-пользователи писали, что просто поражены от силы любви братика к сестричке, которая буквально льётся из фотографии.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:15
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