Ким Кардашьян растрогала поклонников умилительным снимком своих детей

В начале этого года знаменитая модель родила от рэпера Канье Уэста дочку Чикаго. В январе девочка приобрела первую известность благодаря совместной публикации с мамой. Сейчас же малышка является причиной очередного фурора вокруг звёздной четы Кардашьян.Ким сфотографировала, как сын нежно целует в носик самую младшую сестрёнку. Модель под снимком написала, что Сэйнт очень любит Чикаго. Публикация в течение суток сумела собрать более 3,4 миллиона отметок «Мне нравится» и свыше 17 тысяч восторженных комментариев от многочисленных фанатов знаменитости. Интернет-пользователи писали, что просто поражены от силы любви братика к сестричке, которая буквально льётся из фотографии.