Эксперты назвали скрытые возможности новой версии iOS

Примечательно, большая часть пользователей, которые используют операционную систему iOS наверняка не подозревают о тех возможностях, которые имеет их оболочка смартфона. К примеру, теперь не составит труда узнать о том, какие были приобретены ранее приложения и игры, которые в настоящее время закрыт и недоступны для пользователей. Для этого следует воспользоваться магазином, в котором появилась дополнительная кнопка «скрытые покупки».Еще одно дополнение связано с работой фотокамеры, которая также заметно преобразилась, предоставив совершенно новые опции. В частности, в режиме включенной камеры можно взмахнуть пальцем вверх, после чего откроется доступ к дополнительным фильтрам, которые вполне можно применять в процессе съемок. Однако это далеко не единственные преимущества и улучшения, которые можно применить в обновленной операционной системе, которая в очередной раз видоизменилась, став более открытой и доступной для полноценного пользования.