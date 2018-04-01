Эксперты назвали скрытые возможности новой версии iOS
Американские специалисты уделили достаточное время вопросу изучения всех опций и функций, которые установили в новейшей версии операционной системы iOS. Несмотря на то, что разработчики существенно улучшили оболочку, предоставив доступ ко многих ранее закрытым услугам, эксперты нашли еще большее число спрятанных опций.
Примечательно, большая часть пользователей, которые используют операционную систему iOS наверняка не подозревают о тех возможностях, которые имеет их оболочка смартфона. К примеру, теперь не составит труда узнать о том, какие были приобретены ранее приложения и игры, которые в настоящее время закрыт и недоступны для пользователей. Для этого следует воспользоваться магазином, в котором появилась дополнительная кнопка «скрытые покупки».
Еще одно дополнение связано с работой фотокамеры, которая также заметно преобразилась, предоставив совершенно новые опции. В частности, в режиме включенной камеры можно взмахнуть пальцем вверх, после чего откроется доступ к дополнительным фильтрам, которые вполне можно применять в процессе съемок. Однако это далеко не единственные преимущества и улучшения, которые можно применить в обновленной операционной системе, которая в очередной раз видоизменилась, став более открытой и доступной для полноценного пользования.
Примечательно, большая часть пользователей, которые используют операционную систему iOS наверняка не подозревают о тех возможностях, которые имеет их оболочка смартфона. К примеру, теперь не составит труда узнать о том, какие были приобретены ранее приложения и игры, которые в настоящее время закрыт и недоступны для пользователей. Для этого следует воспользоваться магазином, в котором появилась дополнительная кнопка «скрытые покупки».
Еще одно дополнение связано с работой фотокамеры, которая также заметно преобразилась, предоставив совершенно новые опции. В частности, в режиме включенной камеры можно взмахнуть пальцем вверх, после чего откроется доступ к дополнительным фильтрам, которые вполне можно применять в процессе съемок. Однако это далеко не единственные преимущества и улучшения, которые можно применить в обновленной операционной системе, которая в очередной раз видоизменилась, став более открытой и доступной для полноценного пользования.
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 18:39