Андрей Черкасов решил проверить экстрасенсорные способности новенького Никиты Турчина

Зная то, чем ранее занимался парень, Андрей Черкасов решил проверить его способности, предложив пройти ему тест. А именно, Никиту попросили ответить, в каком из трех автомобилей находятся люди.Такого рода тестовое задание было на «Битве экстрасенсов», поэтому Турчин сразу понял, что от него требуется и достал ключи. О том, ответил он правильно или нет, в анонсе выпуска не показали. Узнать зрители смогут лишь после выхода эфира на экраны.Стоит отметить, что сам Никита Турчин рассказал о том, что переживает разрыв со своей девушкой, поэтому очень хотел бы попробовать найти новые отношения благодаря «Дому-2». Но кроме этой миссии, экстрасенс также рассчитывает прославиться на телевидении.Напомним, что на «Битве экстрасенсов» парень прославился благодаря своей «особенности», с которой он искал ответы на свои вопросы, задействуя связку ключей, и получил прозвище «ключник».