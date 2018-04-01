АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Андрей Черкасов решил проверить экстрасенсорные способности новенького Никиты Турчина

Исходя из анонса следующего выпуска «Дома-2» зрители узнали, что известный экстрасенс Никита Турчин, который прославился благодаря участию в последнем сезоне программы «Битва экстрасенсов», решил найти свою любовь благодаря скандальному ТВ-шоу.

Зная то, чем ранее занимался парень, Андрей Черкасов решил проверить его способности, предложив пройти ему тест. А именно, Никиту попросили ответить, в каком из трех автомобилей находятся люди.

Андрей Черкасов решил проверить экстрасенсорные способности новенького Никиты Турчина

Такого рода тестовое задание было на «Битве экстрасенсов», поэтому Турчин сразу понял, что от него требуется и достал ключи. О том, ответил он правильно или нет, в анонсе выпуска не показали. Узнать зрители смогут лишь после выхода эфира на экраны.

Стоит отметить, что сам Никита Турчин рассказал о том, что переживает разрыв со своей девушкой, поэтому очень хотел бы попробовать найти новые отношения благодаря «Дому-2». Но кроме этой миссии, экстрасенс также рассчитывает прославиться на телевидении.

Напомним, что на «Битве экстрасенсов» парень прославился благодаря своей «особенности», с которой он искал ответы на свои вопросы, задействуя связку ключей, и получил прозвище «ключник».
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:36
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали скрытые возможности новой версии
Андрей Черкасов решил проверить экстрасенсорные
Xiaomi представила свой флагман Mi MIX 2s&#8205;
На Geekbench появился процессор Qualcomm
Смартфоны iPhone 9 и iPhone X Plus на старте
Ольга Рапунцель родила дочь
Обновлённую копию Mercedes-Benz Gelandewagen
Саймон Марданшин собирается в Грузию, чтобы найти
Лена Миро не верит, что Ольга Бузова пожертвовала
Система машинного обучения нашла для астрономов
Сергей Шнуров поразил поклонников снимком в стиле
Новенький участник «Дома-2» Мон Дезир рассказал о
Тимати неоднозначно пошутил касательно своих
В России стартовали продажи обновлённого пикапа
В Сети появились официальные технические
Олег Анофриев до конца жизни ревновал свою
Артем Сорока окатил Дашу Друзьяк водой за
Химики: Натуральные продукты питания по своему
Механизм «питания» бактерий электронами
Любимая песня наследника Яны Рудковской
Слухи и новости «Дома-2»: Кате Зиновьевой
Новое приложение поможет пользователям осознать
В палату Ольги Рапунцель Дима Дмитренко принес
Поклонники раскритиковали Наташу Королеву за
Елена Исинбаева впервые показала сына
Нелли Ермолаева назвала семьи без детей -
Прохор Шаляпин повергся критике со стороны
Яна Рудковская впечатлила фанатов роскошной
Сильвестр Сталлоне навестил Арнольда
Отношения Лизы Триандафилиди и Леши Чайчица за
Просмотреть все новости