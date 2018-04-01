Xiaomi представила свой флагман Mi MIX 2s‍

Вместе с тем, несмотря на наличие на рынке других не менее интересных флагманов, китайские разработчики все же заинтересованы в том, чтобы максимально пополнить ассортимент продвинутыми гаджетами. В настоящее время заявлено, что здесь для двойной камеры установлен сенсор Sony IMX363, позволяющий делать весьма удачные снимки. Помимо этого, разработчики в том числе добавили опцию, которая открывает частично возможности попробовать искусственный интеллект.Еще одним приятным дополнением для продвинутых пользователей станет наличие 8 гигабайт оперативной памяти, а также 256 гигабайт постоянной памяти. При таких характеристиках новый смартфон Mi MIX 2S сможет оказаться довольно востребованным, тогда как крупные бренды не торопятся оснащать свои устройства аналогичными параметрами. Таким образом, после появления новинки в продаже ситуация может несколько измениться, тем самым давая возможность китайским разработчикам получить огромное количество проданных смартфонов.