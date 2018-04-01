Смартфоны iPhone 9 и iPhone X Plus на старте продаж будут в дефиците‍

Примечательно, iPhone 9 и iPhone X Plus смогут порадовать будущих владельцев уже в следующем году, однако производитель не сможет с самого начала обеспечить рынок нужным количеством гаджетов, ввиду чего и появится некоторый дефицит, с которым придется смириться. Кроме того, заявлено, что имеющиеся разногласия между американским брендом и компанией Japan Display существенно усугубляются вопрос своевременного появления смартфонов на рынке.В настоящее время в сети активно обсуждается слух о том, что вышеуказанная японская компания потребовала от американских партнеров весьма внушительную сумму на продолжение инвестиций. Таким образом, японцы просятся около 517 миллионов долларов, но точного подтверждения таким данным пока не представлено. Как ни странно, подобные проблемы возникали и ранее, однако причины дефицита были несколько другими. Остается лишь дождаться того, чтобы американский гигант объявил о дате появления новых смартфонов.