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Глюкоза продемонстрировала трогательное фото с дочками

Певица Глюкоза обнародовала трогательный пост, который посвящается её дочерям. Свои признания знаменитость описала в рамках Instagram.

Глюкоза продемонстрировала трогательное фото с дочками

Глюкоза выложила фото в соцсети, на котором запечатлена она и её дочери. Чистякова-Ионова под фото написала, как важно для девочек, когда их мама рядом. Из-за занятости Глюкоза не может постоянно находиться вместе со своими любимыми дочерями, однако эти мгновения артистка называет самыми дорогими.

Фолловеры певицы просто в восхищении от её нового поста. Подписчики согласились, что дети это огромное счастье всех людей. Также они добавили, что когда мамы нет дома, чада могут заниматься своими делами, например, поиграть в игрушки или похлопотать по дому. Один из поклонников, скорей всего, имеющий жизненный опыт, сказал, что, будучи маленькими, все дети тянутся к своим родителям, однако когда они становятся взрослыми, к ним нереально дозвонится. Пост за 18 часов сумел собрать около 55 тысяч лайков.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 23:00
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