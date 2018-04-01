АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Ольга Рапунцель родила дочь

Участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель стала мамой, родив сегодня дочку.

Сегодня стало известно, что у Рапунцель начались роды. Она отправилась вместе с супругом Дмитрием Дмитренко в московскую перинатальную больницу. Роды проходили в прямом эфире, так что поклонники постоянно находились в курсе событий.

Ольга Рапунцель родила дочь

В 17:38 Ольга родила здоровую девочку, вес которой составил 3580 грамм, а рост 54 сантиметра. При этом сам Дмитрий похвастался, что дочка очень похожа на него.

Фанаты поздравляют молодых родителей с радостным событием. Многие теперь ждут известия о том, как Рапунцель и Дмитренко назовут новорожденную. Напомним, что пара уже давно придумала имя для девочки, однако они тщательно скрывают его от общественности.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:21
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали скрытые возможности новой версии
Андрей Черкасов решил проверить экстрасенсорные
Xiaomi представила свой флагман Mi MIX 2s&#8205;
На Geekbench появился процессор Qualcomm
Смартфоны iPhone 9 и iPhone X Plus на старте
Ольга Рапунцель родила дочь
Обновлённую копию Mercedes-Benz Gelandewagen
Саймон Марданшин собирается в Грузию, чтобы найти
Лена Миро не верит, что Ольга Бузова пожертвовала
Система машинного обучения нашла для астрономов
Сергей Шнуров поразил поклонников снимком в стиле
Новенький участник «Дома-2» Мон Дезир рассказал о
Тимати неоднозначно пошутил касательно своих
В России стартовали продажи обновлённого пикапа
В Сети появились официальные технические
Олег Анофриев до конца жизни ревновал свою
Артем Сорока окатил Дашу Друзьяк водой за
Химики: Натуральные продукты питания по своему
Механизм «питания» бактерий электронами
Любимая песня наследника Яны Рудковской
Слухи и новости «Дома-2»: Кате Зиновьевой
Новое приложение поможет пользователям осознать
В палату Ольги Рапунцель Дима Дмитренко принес
Поклонники раскритиковали Наташу Королеву за
Елена Исинбаева впервые показала сына
Нелли Ермолаева назвала семьи без детей -
Прохор Шаляпин повергся критике со стороны
Яна Рудковская впечатлила фанатов роскошной
Сильвестр Сталлоне навестил Арнольда
Отношения Лизы Триандафилиди и Леши Чайчица за
Просмотреть все новости