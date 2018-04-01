Ольга Рапунцель родила дочь

Сегодня стало известно, что у Рапунцель начались роды. Она отправилась вместе с супругом Дмитрием Дмитренко в московскую перинатальную больницу. Роды проходили в прямом эфире, так что поклонники постоянно находились в курсе событий.В 17:38 Ольга родила здоровую девочку, вес которой составил 3580 грамм, а рост 54 сантиметра. При этом сам Дмитрий похвастался, что дочка очень похожа на него.Фанаты поздравляют молодых родителей с радостным событием. Многие теперь ждут известия о том, как Рапунцель и Дмитренко назовут новорожденную. Напомним, что пара уже давно придумала имя для девочки, однако они тщательно скрывают его от общественности.