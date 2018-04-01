В Великобритании открылись бары для голых посетителей
Британская сеть Streakers решила поднять популярность заведений необычным способом. Она открыла бары для голых посетителей, предпочитающих покупать дешевые виды алкоголя.
Новинка уже расположилась в центре столицы, вызвав недовольство властей. Они считают данную категорию клиентов плохой аудиторией, вызывающей множество проблем. Такие аналоги будут открыты во многих европейских странах.
Сейчас в баре персонал работает без одежды, уборные для посетителей не разделены по половым признакам, а на заднем дворе установлены шезлонги для отдыха. Компания уверена, что новая идея сразу привлечет внимание людей и вернет таким местам былую славу.
Новинка уже расположилась в центре столицы, вызвав недовольство властей. Они считают данную категорию клиентов плохой аудиторией, вызывающей множество проблем. Такие аналоги будут открыты во многих европейских странах.
Сейчас в баре персонал работает без одежды, уборные для посетителей не разделены по половым признакам, а на заднем дворе установлены шезлонги для отдыха. Компания уверена, что новая идея сразу привлечет внимание людей и вернет таким местам былую славу.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:30