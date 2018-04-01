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В Великобритании открылись бары для голых посетителей

Британская сеть Streakers решила поднять популярность заведений необычным способом. Она открыла бары для голых посетителей, предпочитающих покупать дешевые виды алкоголя.

Новинка уже расположилась в центре столицы, вызвав недовольство властей. Они считают данную категорию клиентов плохой аудиторией, вызывающей множество проблем. Такие аналоги будут открыты во многих европейских странах.

В Великобритании открылись бары для голых посетителей


Сейчас в баре персонал работает без одежды, уборные для посетителей не разделены по половым признакам, а на заднем дворе установлены шезлонги для отдыха. Компания уверена, что новая идея сразу привлечет внимание людей и вернет таким местам былую славу.
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В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:30
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