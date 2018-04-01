В Великобритании открылись бары для голых посетителей

Новинка уже расположилась в центре столицы, вызвав недовольство властей. Они считают данную категорию клиентов плохой аудиторией, вызывающей множество проблем. Такие аналоги будут открыты во многих европейских странах.Сейчас в баре персонал работает без одежды, уборные для посетителей не разделены по половым признакам, а на заднем дворе установлены шезлонги для отдыха. Компания уверена, что новая идея сразу привлечет внимание людей и вернет таким местам былую славу.