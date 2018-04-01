Создана первая в мире соцсеть для животных

Появилось приложение, аналогичное человеческому Instagram, только созданное для животных. В сети Petzbe хозяева братьев наших меньших могут зарегистрировать только аккаунт питомца и выкладывать только их снимки. Как и в человеческом мире, можно подписаться на понравившуюся страничку или же поставить фото «лайк». Для этого нужно нажать кнопку «обнюхать» и «облизать» соответственно.Придумала и создала животную соцсеть Андреа Нереп. Она же и заполнила ее первой – фотографиями своего Ангуса – бельгийского гриффона, который «занял» пост гендиректора компании.Идея пришлась по душе владельцам животных. За пару недель в ней уже создали более 2 000 аккаунтов.