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Создана первая в мире соцсеть для животных

Отныне домашние Шарики и Мурзики, подключенные к Интернету, смогут провести свой досуг в первой в мире соцсети для животных.
Создана первая в мире соцсеть для животных


Появилось приложение, аналогичное человеческому Instagram, только созданное для животных. В сети Petzbe хозяева братьев наших меньших могут зарегистрировать только аккаунт питомца и выкладывать только их снимки. Как и в человеческом мире, можно подписаться на понравившуюся страничку или же поставить фото «лайк». Для этого нужно нажать кнопку «обнюхать» и «облизать» соответственно.

Придумала и создала животную соцсеть Андреа Нереп. Она же и заполнила ее первой – фотографиями своего Ангуса – бельгийского гриффона, который «занял» пост гендиректора компании.

Идея пришлась по душе владельцам животных. За пару недель в ней уже создали более 2 000 аккаунтов.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:45
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