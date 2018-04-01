Саймон Марданшин собирается в Грузию, чтобы найти духовное единение
Недавно стены телепроекта «Дом-2» покинул один из самых популярных участников Саймон Марданшин. Парень признался, что долгое время пытался найти духовное единение и силу в себе, но пока у него этого не получается.
Экс-участник телестройки отметил, что постоянно задает себе разные вопросы, которые непосредственно касаются его дальнейшей жизни, но поставить четкий ответ на них у него не получается.
Знакомые и близкие друзья Марданшина посоветовали парню очистить свой разум и душу, посетив Грузию, дабы воочию понаблюдать за святыми и прикоснуться к истокам чистой природной энергии. Но самостоятельно отправиться в такую поездку Саймон не хочет, поэтому планирует собрать небольшую группу из своих подписчиков.
Парень также отметил, что не смотря на свою татарскую кровь мировоззрение у него кавказское, а по месту рождения он сибиряк.
Фанаты уверены, что такая идея, как посетить Грузию, будет очень успешной и полезной. За долгое время пребывания на проекте экс-домовец сильно подпортил свои нервы, которым теперь нужно дать восстановиться.
Экс-участник телестройки отметил, что постоянно задает себе разные вопросы, которые непосредственно касаются его дальнейшей жизни, но поставить четкий ответ на них у него не получается.
Знакомые и близкие друзья Марданшина посоветовали парню очистить свой разум и душу, посетив Грузию, дабы воочию понаблюдать за святыми и прикоснуться к истокам чистой природной энергии. Но самостоятельно отправиться в такую поездку Саймон не хочет, поэтому планирует собрать небольшую группу из своих подписчиков.
Парень также отметил, что не смотря на свою татарскую кровь мировоззрение у него кавказское, а по месту рождения он сибиряк.
Фанаты уверены, что такая идея, как посетить Грузию, будет очень успешной и полезной. За долгое время пребывания на проекте экс-домовец сильно подпортил свои нервы, которым теперь нужно дать восстановиться.