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Лена Миро не верит, что Ольга Бузова пожертвовала личной жизнью ради карьеры

Известная блогерша Лена Миро не верит в то, что певица Ольга Бузова воздержалась от интимной близости с мужчинами из-за напряженного графика работы.

Не так давно Бузова призналась, что уже два года она воздерживается от интимных отношений с мужчинами. Причиной тому стала работа, которой звезда отдает все свободное время, жертвуя своей личной жизнью.

Лена Миро не верит, что Ольга Бузова пожертвовала личной жизнью ради карьеры

Однако скандально известная блогерша Миро не поверила Ольге. Лена считает, что это полная чушь и вранье. По ее мнению, у звезды «Дома-2» нет интимной близости не из-за напряженного графика, а из-за того, что она не возбуждает мужчин.

Миро отметила, что Бузовой не хватает женской привлекательности, поэтому ни один мужчина не хочет начинать с ней романтических отношений. Поэтому блогер попросила Ольгу больше не прикидываться страдалицей, изнуренной работой.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:04
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