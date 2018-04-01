Лена Миро не верит, что Ольга Бузова пожертвовала личной жизнью ради карьеры
Известная блогерша Лена Миро не верит в то, что певица Ольга Бузова воздержалась от интимной близости с мужчинами из-за напряженного графика работы.
Не так давно Бузова призналась, что уже два года она воздерживается от интимных отношений с мужчинами. Причиной тому стала работа, которой звезда отдает все свободное время, жертвуя своей личной жизнью.
Однако скандально известная блогерша Миро не поверила Ольге. Лена считает, что это полная чушь и вранье. По ее мнению, у звезды «Дома-2» нет интимной близости не из-за напряженного графика, а из-за того, что она не возбуждает мужчин.
Миро отметила, что Бузовой не хватает женской привлекательности, поэтому ни один мужчина не хочет начинать с ней романтических отношений. Поэтому блогер попросила Ольгу больше не прикидываться страдалицей, изнуренной работой.
Не так давно Бузова призналась, что уже два года она воздерживается от интимных отношений с мужчинами. Причиной тому стала работа, которой звезда отдает все свободное время, жертвуя своей личной жизнью.
Однако скандально известная блогерша Миро не поверила Ольге. Лена считает, что это полная чушь и вранье. По ее мнению, у звезды «Дома-2» нет интимной близости не из-за напряженного графика, а из-за того, что она не возбуждает мужчин.
Миро отметила, что Бузовой не хватает женской привлекательности, поэтому ни один мужчина не хочет начинать с ней романтических отношений. Поэтому блогер попросила Ольгу больше не прикидываться страдалицей, изнуренной работой.