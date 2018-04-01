Жительница Петербурга сняла квартиру с трупом

Молодая горожанка сняла квартиру через посредника у 93-летнего пенсионера. В качестве оплаты за проживание дедушка согласился на ремонт со стороны квартиросъемщицы. 31 марта с утра к ней явилась бригада строительных рабочих. Они-то и обнаружили в кладовой мумифицированные останки мужчины. Весь труп был в монтажной пене и мусоре, а на голове – пакет.Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что в квартире еще был прописан сын хозяина, 55-летний мужчина, скончавшийся около 8 месяцев назад. Примечательно, что посредником выступала бывшая сожительница умершего мужчины.Однако, как успели выяснить правоохранители, найденной мумии более 5 лет. Предположительно это – труп прежнего владельца жилья. Как вспоминают соседи, этот мужчина пропал примерно 10 лет назад.