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Новенький участник «Дома-2» Мон Дезир рассказал о переезде в Россию

Когда-то давно по воле случая нынешнему участнику реалити-шоу «Дом-2» пришлось переехать в Россию из своего города Браззавиль, расположенного в Конго.

Новенький участник «Дома-2» Мон Дезир рассказал о переезде в Россию

Причиной тому стал большой спорт, а в частности футбол. С самого детства парень мечтал стать футбольной звездой, выходить на поле под звуки гимна Лиги Чемпионов, а также выступать за сборную Франции.

Первым пунктом назначения стал Краснодар, где Мон-Дезир выступал за местную команду около 10 лет, добившись хороших результатов и наград. Все складывалось хорошо, однако в один день жизнь парня в корне изменилась, так как он получил серьёзную травму колена, из-за чего в последствие пришлось повесить бутсы на гвоздь.

Такие перемены стали для молодого человека большой неожиданностью, а тот период оказался самым тяжелым в его жизни. Тем не менее, Мон Дезир взял себя в руки, поступил в институт физкультуры, так как кроме спорта ничего не имел. С тех пор парень стал фитнес тренером, так и по сегодняшний день он помогает людям быть здоровыми и красивыми.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:37
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