Эксперты рассказали, что происходит в организме, когда болит в боку

Колющаю, иногда резкую боль можно почувствовать, например, при беге. По словам специалистов, если болит справа – «виновата» печень, если слева – селезенка.Как правило, в теле человека циркулирует не вся кровь, а какая-то ее часть находится в своего рода резерве. Когда человек активно двигается, кровь резко приливает к тем мышцам, которые оказываются задействованы. Если такая активность начинается без разминки, то равномерно распределиться вся кровь не успевает и печень или селезенка оказываются переполненными кровью, что дает давление на внешнюю оболочку. А наличие здесь множества нервных окончаний преобразуют давление в болевой сигнал.Чтобы прекратить подобный дискомфорт, нужно остановиться и глубоко вздохнуть. Возможно, даже будет уместен легкий массаж бока. А вот двигаться дальше придется уже более медленно.Чтобы вообще избежать подобной боли эксперты советуют размяться перед тренировкой или активными физическими нагрузками. Кроме этого хорошо помогает постепенное увеличение нагрузки и контроль дыхания.