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Эксперты рассказали, что происходит в организме, когда болит в боку

Пожалуй, нет такого человека, кто не испытал бы неприятную боль в боку во время какой-либо физической активности. Эксперты пояснили, что это за боль и откуда она берется.
Эксперты рассказали, что происходит в организме, когда болит в боку


Колющаю, иногда резкую боль можно почувствовать, например, при беге. По словам специалистов, если болит справа – «виновата» печень, если слева – селезенка.

Как правило, в теле человека циркулирует не вся кровь, а какая-то ее часть находится в своего рода резерве. Когда человек активно двигается, кровь резко приливает к тем мышцам, которые оказываются задействованы. Если такая активность начинается без разминки, то равномерно распределиться вся кровь не успевает и печень или селезенка оказываются переполненными кровью, что дает давление на внешнюю оболочку. А наличие здесь множества нервных окончаний преобразуют давление в болевой сигнал.

Чтобы прекратить подобный дискомфорт, нужно остановиться и глубоко вздохнуть. Возможно, даже будет уместен легкий массаж бока. А вот двигаться дальше придется уже более медленно.

Чтобы вообще избежать подобной боли эксперты советуют размяться перед тренировкой или активными физическими нагрузками. Кроме этого хорошо помогает постепенное увеличение нагрузки и контроль дыхания.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:40
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