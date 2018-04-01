Ирина Дубцова показала снимок, где Лазарев трогает её грудь

Ирина Дубцова в своём микроблоге Instagram в честь именин Сергея Лазарева обнародовала провокационную публикацию. На данном фото запечатлено как артистка сидит у певца на руках, а он в этот момент уткнулся головой в её пышный бюст, при этом приобнял её за талию.Фанаты знаменитостей сомневаются, что тогда между Лазаревым и Дубцовой была просто дружба, потому что артист во время концерта Ирины на глазах у публики уткнулся без всякого стеснения головой в её грудь. Снимок за три часа сумел собрать более 16 тысяч отметок «Нравится» и свыше 100 комментариев.