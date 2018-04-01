Мордовский кот - предсказатель угадывает результаты футбольных и хоккейных матчей
Мордовский кот – предсказатель прославился в сетях благодаря своим необычным способностям. Он угадывает результаты футбольных и хоккейных матчей и сообщает о своем решении мяуканьем.
Владельцы животного живут в поселке Огарево и заметили такие наклонности у своего любимца. Результаты счета всегда оказываются точными, только Швепс не любит наблюдать за соревнованиями российской команды и сразу начинает болеть в случае ее проигрыша.
Кот восстанавливает свое здоровье с помощью валерьянки, а также живет в тепле, окруженный людской любовью. Пользователи назвали его потомком персонажа Пушкина, только он вместо сказок говорит об итогах игр.
Владельцы животного живут в поселке Огарево и заметили такие наклонности у своего любимца. Результаты счета всегда оказываются точными, только Швепс не любит наблюдать за соревнованиями российской команды и сразу начинает болеть в случае ее проигрыша.
Кот восстанавливает свое здоровье с помощью валерьянки, а также живет в тепле, окруженный людской любовью. Пользователи назвали его потомком персонажа Пушкина, только он вместо сказок говорит об итогах игр.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:20