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Мордовский кот - предсказатель угадывает результаты футбольных и хоккейных матчей

Мордовский кот – предсказатель прославился в сетях благодаря своим необычным способностям. Он угадывает результаты футбольных и хоккейных матчей и сообщает о своем решении мяуканьем.

Владельцы животного живут в поселке Огарево и заметили такие наклонности у своего любимца. Результаты счета всегда оказываются точными, только Швепс не любит наблюдать за соревнованиями российской команды и сразу начинает болеть в случае ее проигрыша.

Мордовский кот - предсказатель угадывает результаты футбольных и хоккейных матчей


Кот восстанавливает свое здоровье с помощью валерьянки, а также живет в тепле, окруженный людской любовью. Пользователи назвали его потомком персонажа Пушкина, только он вместо сказок говорит об итогах игр.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:20
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