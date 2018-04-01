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“Бурановские бабушки” лечатся травами и делают заговор на огурцах

После окончания договора с продюсерами коллектив решил больше времени уделять работам в огороде и саду. “Бурановские бабушки” лечатся травами и делают заговор на огурцах.

Артистки уверены, что все нужные способы исцеления от недугов находятся на земле, но нужно иметь знания. Они кроме настоек и отваров принимают таблетки, предназначенные для вывода радиации из организма животных, так как перенесли операции, несмотря на свой возраст.

“Бурановские бабушки” лечатся травами и делают заговор на огурцах


Денежные суммы, полученные во время гастролей, “Бурановские бабушки” пожертвовали на строительство храма в родном селе. Они позитивно воспринимают общение с природой и выращивают скот вместе с птицами, чтобы иметь бодрость духа, а также некоторые участницы благодаря таким методам избавились от рака.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:10
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