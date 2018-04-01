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Жители Владикавказа боятся выходить на улицы из-за большого количества агрессивных бездомных собак

“ВКонтакте” появились сообщения от жителей Владикавказа. Они бояться выходить на улицу из-за большого количества агрессивных бездомных собак.

Животные стали собираться стаями и могут нападать на прохожих. Особенно горожане переживают за детей, которые не могут быстро принять решение в сложной ситуации или защитить себя от озлобленных псов. Пользователи сетей стали активно обсуждать информацию, отметив, что бесхозные особи действительно стали угрозой для жителей столицы.

Жители Владикавказа боятся выходить на улицы из-за большого количества агрессивных бездомных собак


Владикавказцы не могут понять, откуда они могли прийти в город. Некоторые лица уверены, что собаки могли жить раньше в пригороде или распущенном питомнике. Власти должны быстро отреагировать на происшествие и начать отлов животных.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:50
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