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Артем Сорока окатил Дашу Друзьяк водой за издевательство над русской литературой

Дарья Друьяк, которая сейчас находится на Острове любви, решила произвести на Артема Сороку и зрителей «Дома-2» впечатление, зачитав в одном из эфиров знаменитое стихотворение Сергея Есенина «Шаганэ ты моя, Шаганэ».

Для зрелищности девушка решила забраться на кресло в общей кухне с необходимой интонацией начала по памяти рассказывать творение русского писателя, однако должного эффекта на парня, да и на зрителей не произвела.

Артем Сорока окатил Дашу Друзьяк водой за издевательство над русской литературой

Артем, который позиционирует себя, как начитанного и знающего толк в творчестве молодого человека, спокойно попросил Дашу прекратить издеваться над русской литературой и его любимым писателем.

Однако девушка не стала слушать и продолжила свои кривляния на камеру, за что в конечном итоге была облита водой.

Стоит отметить, что несмотря на то, что Сороку считают главным антагонистом Сейшел, в этой ситуации зрители стали на его сторону. По их мнению, девушка ужасно прочла произведение, а потому получила по заслугам.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:45
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