Артем Сорока окатил Дашу Друзьяк водой за издевательство над русской литературой

Для зрелищности девушка решила забраться на кресло в общей кухне с необходимой интонацией начала по памяти рассказывать творение русского писателя, однако должного эффекта на парня, да и на зрителей не произвела.Артем, который позиционирует себя, как начитанного и знающего толк в творчестве молодого человека, спокойно попросил Дашу прекратить издеваться над русской литературой и его любимым писателем.Однако девушка не стала слушать и продолжила свои кривляния на камеру, за что в конечном итоге была облита водой.Стоит отметить, что несмотря на то, что Сороку считают главным антагонистом Сейшел, в этой ситуации зрители стали на его сторону. По их мнению, девушка ужасно прочла произведение, а потому получила по заслугам.