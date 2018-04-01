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Лера Кудрявцева неудачным пением поздравила Сергея Лазарева с юбилеем

Лера Кудрявцева, являющаяся известной телеведущей и бывшей возлюбленной Сергея Лазарева, поздравила своего друга с тридцатипятилетним юбилеем. В рамках Instagram теледива спела поздравительную песню, но фанаты раскритиковали голос популярной блондинки.

Лера Кудрявцева неудачным пением поздравила Сергея Лазарева с юбилеем


Кудрявцева в своём микроблоге Instagram обнародовала видео, в котором мило поздравила с днём рождения Сергея Лазарева. Под роликом Лера написала, что Сергей профессионал, уникальный, талантливый человек с хорошим чувством юмора.

На видеоролике телеведущая и коллеги Лазарева спели поздравительную композицию. Фанаты присоединились к теплым словам и пожеланиям, но посоветовали Лере больше никогда не петь, потому что посчитали, что у теледивы полностью отсутствует голос. Пост Кудрявцевой в течение двух часов сумел собрать свыше 178 тысяч отметок «Мне нравится» и больше 100 комментариев от многочисленных фанатов знаменитой блондинки.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:40
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