Лера Кудрявцева неудачным пением поздравила Сергея Лазарева с юбилеем

Кудрявцева в своём микроблоге Instagram обнародовала видео, в котором мило поздравила с днём рождения Сергея Лазарева. Под роликом Лера написала, что Сергей профессионал, уникальный, талантливый человек с хорошим чувством юмора.На видеоролике телеведущая и коллеги Лазарева спели поздравительную композицию. Фанаты присоединились к теплым словам и пожеланиям, но посоветовали Лере больше никогда не петь, потому что посчитали, что у теледивы полностью отсутствует голос. Пост Кудрявцевой в течение двух часов сумел собрать свыше 178 тысяч отметок «Мне нравится» и больше 100 комментариев от многочисленных фанатов знаменитой блондинки.