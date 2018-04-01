Samsung Galaxy Note 9 будет распознавать пользователя по дыханию
Стало известно, что новый смартфон Samsung Galaxy Note 9, который еще не был официально представлен, должен получить передовой датчик для идентификации пользователя. Отмечается, что помимо сканера радужки глаза и отпечатков пальцев, в девайс установят газоанализатор.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что южнокорейская корпорация работает над новым сканером, который мог бы анализировать качественный состав выдыхаемых человеком газов. Теперь же речь идет не только об измерении уровня алкоголя или каких-то других веществ. Здесь идея состоит в том, чтобы заставить смартфон идентифицировать пользователя по дыханию и сердцебиению.
Отмечается, что данный сенсор может предоставить Samsung Galaxy Note 9 новый уровень безопасности. Система проанализирует данные, полученные от юзера, и составит на их основе профиль, по которому и будет узнаваться человек.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что южнокорейская корпорация работает над новым сканером, который мог бы анализировать качественный состав выдыхаемых человеком газов. Теперь же речь идет не только об измерении уровня алкоголя или каких-то других веществ. Здесь идея состоит в том, чтобы заставить смартфон идентифицировать пользователя по дыханию и сердцебиению.
Отмечается, что данный сенсор может предоставить Samsung Galaxy Note 9 новый уровень безопасности. Система проанализирует данные, полученные от юзера, и составит на их основе профиль, по которому и будет узнаваться человек.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:30