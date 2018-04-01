Samsung Galaxy Note 9 будет распознавать пользователя по дыханию

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что южнокорейская корпорация работает над новым сканером, который мог бы анализировать качественный состав выдыхаемых человеком газов. Теперь же речь идет не только об измерении уровня алкоголя или каких-то других веществ. Здесь идея состоит в том, чтобы заставить смартфон идентифицировать пользователя по дыханию и сердцебиению.Отмечается, что данный сенсор может предоставить Samsung Galaxy Note 9 новый уровень безопасности. Система проанализирует данные, полученные от юзера, и составит на их основе профиль, по которому и будет узнаваться человек.