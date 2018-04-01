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Британские СМИ опубликовали скандальные подробности брака Меган Маркл с Тревором Энгельсоном

Перед грядущей свадьбой принца Гарри британские СМИ опубликовали скандальные подробности брака Меган Маркл с Тревором Энгельсоном. Пара прожила вместе 9 лет, но потом решила разорвать отношения.

Режиссер познакомился со своей избранницей в 2004 г во время съемок фильма, после чего между ними возникли отношения. Однако свадьба звезд состоялась только в 2011 г, а через два года они официально развелись. Меган Маркл оправила обручальное кольцо бывшему избраннику по почте, но при этом получала от него финансовую помощь.

Британские СМИ опубликовали скандальные подробности брака Меган Маркл с Тревором Энгельсоном


Тревор Энгельсон сообщил журналистам, что она не прекратилась даже после того, как актриса стала встречаться с членом королевской семьи. Однако СМИ узнали о такой ситуации, после чего возник скандал и все действия с его стороны были прекращены.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:10
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