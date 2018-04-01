Анастасия Волочкова поздравила поклонников с Вербным воскресеньем

Звезда пожелала подписчикам мира и добра, чтобы они всегда могли сохранить душевный свет и пребывать в позитивном настроении. Люди поблагодарили артистку за теплые слова и написали много поздравлений, но некоторые лица были удивлены необычным внешним видом своего кумира.Они стали писать негативные сообщения, призывая Анастасию Волочкову не появляться в обществе без макияжа. Знаменитость решила просто закрыть чат, чтобы не портить себе настроение в такой день, так что даже самые преданные фанаты не смогли порадовать ее своими сообщениями.