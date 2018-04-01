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Слухи и новости «Дома-2»: Кате Зиновьевой приглянулся новенький участник; Артем Сорока жестоко ведет себя с девушками

Появились свежие новости и слухи о жизни знаменитостей «Дома-2» на 6 дней раньше эфиров.

Слухи и новости «Дома-2»: Кате Зиновьевой приглянулся новенький участник; Артем Сорока жестоко ведет себя с девушками

Как рассказал участница телестройки Екатерина Зиновьева, появившийся на Поляне Александр Ход, который собственно пришел именно к ней, вызвал у девушки симпатию. Вот только ничего не вышло, так как его уже выставили за ворота проекта. Теперь девушке остается обхаживать Сашу Гобозова, чтобы тот изменил свое отношение к ней.

По словам Зиновьевой, Ход очаровал ее. Вот только одной внешности было недостаточно для старта серьезных отношений, и отчасти не сложилось еще и из-за конкурса «Свадьба на миллион».

Слухи и новости «Дома-2»: Кате Зиновьевой приглянулся новенький участник; Артем Сорока жестоко ведет себя с девушками

Артем Сорока и Виктория Борисевич встретились еще за пределами «Дома-2». В Россию для участия в реалити-шоу они отправились в разное время, однако на Родине в Беларуси они встречались не один раз. По словам Вики, Сорока далеко не подарок для девушек. А хотя именно с ней он вел себя очень прилично.

Боричевич рассказала, что Артем жестокий человек, который избивает и наказывает своих девушек. К слову, девушка не впервые говорит о жестокости Сороки. Участница недавно призналась, что он настолько сильно избивал бывшую возлюбленную, что той порекомендовали обратиться с заявлением в полицию.

Однако эта девушка Саша в полицию обращаться не стала, и Артем, видимо, решил, что ему все будет легко сходить с рук, а потому начал воспитывать свою избранницу, как и Дашу Друзьяк.

Так же Вика сообщила, что разговаривала с Александрой, от которой узнала, что в качестве наказания Артем вывез ее в лес и бросил. Аналогично на Сейшелах он поступил и с Дарьей.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:10
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