Слухи и новости «Дома-2»: Кате Зиновьевой приглянулся новенький участник; Артем Сорока жестоко ведет себя с девушками

Как рассказал участница телестройки Екатерина Зиновьева, появившийся на Поляне Александр Ход, который собственно пришел именно к ней, вызвал у девушки симпатию. Вот только ничего не вышло, так как его уже выставили за ворота проекта. Теперь девушке остается обхаживать Сашу Гобозова, чтобы тот изменил свое отношение к ней.По словам Зиновьевой, Ход очаровал ее. Вот только одной внешности было недостаточно для старта серьезных отношений, и отчасти не сложилось еще и из-за конкурса «Свадьба на миллион».Артем Сорока и Виктория Борисевич встретились еще за пределами «Дома-2». В Россию для участия в реалити-шоу они отправились в разное время, однако на Родине в Беларуси они встречались не один раз. По словам Вики, Сорока далеко не подарок для девушек. А хотя именно с ней он вел себя очень прилично.Боричевич рассказала, что Артем жестокий человек, который избивает и наказывает своих девушек. К слову, девушка не впервые говорит о жестокости Сороки. Участница недавно призналась, что он настолько сильно избивал бывшую возлюбленную, что той порекомендовали обратиться с заявлением в полицию.Однако эта девушка Саша в полицию обращаться не стала, и Артем, видимо, решил, что ему все будет легко сходить с рук, а потому начал воспитывать свою избранницу, как и Дашу Друзьяк.Так же Вика сообщила, что разговаривала с Александрой, от которой узнала, что в качестве наказания Артем вывез ее в лес и бросил. Аналогично на Сейшелах он поступил и с Дарьей.