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Пользователи iPhone получат возможность удалять персональную информацию

Корпорацией Apple принято решение предоставить возможность для европейцев удалять личные данные, которые хранятся в компании. В данной категории находятся музыкальные предпочтения или информация с календаря или планировщика.

Планируют полномасштабное внедрение данной функции в конце весны, когда пройдет обновление интернет-ресурса управления Apple ID. Ориентировочно это последний весенний месяц, с которого станет доступно даже удаление или деактивация аккаунта.

Пользователи iPhone получат возможность удалять персональную информацию


Это период, когда планируется вступление в силу разработанного Европейским Союзом регламента о защите информации. В намерениях Apple неукоснительно следовать ему. С расширенными данными и сведениями о конфиденциальности можно ознакомиться в содержании, включенном в обновленную версию iOS. Теперь от Apple будут каждый раз поступать уведомления про факт обработки данных пользователя.

На принятие подобных мер, разработчики пошли после последней масштабной утечки личной информации о людях, являющихся пользователями Facebook. Соцсетью, ранее так же было разрешено пользователям, по личной инициативе, удалять имеющиеся сведения о комментариях, поиске, лайках и прочему.
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Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:00
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