Пользователи iPhone получат возможность удалять персональную информацию

Планируют полномасштабное внедрение данной функции в конце весны, когда пройдет обновление интернет-ресурса управления Apple ID. Ориентировочно это последний весенний месяц, с которого станет доступно даже удаление или деактивация аккаунта.Это период, когда планируется вступление в силу разработанного Европейским Союзом регламента о защите информации. В намерениях Apple неукоснительно следовать ему. С расширенными данными и сведениями о конфиденциальности можно ознакомиться в содержании, включенном в обновленную версию iOS. Теперь от Apple будут каждый раз поступать уведомления про факт обработки данных пользователя.На принятие подобных мер, разработчики пошли после последней масштабной утечки личной информации о людях, являющихся пользователями Facebook. Соцсетью, ранее так же было разрешено пользователям, по личной инициативе, удалять имеющиеся сведения о комментариях, поиске, лайках и прочему.