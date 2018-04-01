На Geekbench появился процессор Qualcomm Snapdragon 841

Указано, что Snapdragon 841 получил 16 вычислительных ядер, а тактовая частота работы процессора составляет 2,3 ГГц. В ходе теста изучалась производительность смартфона с 8-гигабайтовым модулем оперативной памяти и этим же процессором. В итоге устройство набрало 2018 баллов с одним ядром и 10401 балл с всеми.Сообщается, что благодаря новой архитектуре чип даст почти 30-процентный прирост мощности по сравнению с модулями ASUS Zenfone 5 Z, Sony Xperia XZ2 и Samsung Galaxy S8+. Также известно, что к процессору пристроены ускоритель графики Adreno 630 и модуль сотовой связи Snapdragon X20 LTE.Разработку должны представить уже во втором полугодии.