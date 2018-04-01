На Geekbench появился процессор Qualcomm Snapdragon 841
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестов смартфона, который был оснащен новым процессором Qualcomm Snapdragon 841, еще не представленным официально. Отмечается, что хоть частота такого чипа будет меньше за ту, которую предлагает Snapdragon 845, все равно мощность нового модуля окажется выше.
Указано, что Snapdragon 841 получил 16 вычислительных ядер, а тактовая частота работы процессора составляет 2,3 ГГц. В ходе теста изучалась производительность смартфона с 8-гигабайтовым модулем оперативной памяти и этим же процессором. В итоге устройство набрало 2018 баллов с одним ядром и 10401 балл с всеми.
Сообщается, что благодаря новой архитектуре чип даст почти 30-процентный прирост мощности по сравнению с модулями ASUS Zenfone 5 Z, Sony Xperia XZ2 и Samsung Galaxy S8+. Также известно, что к процессору пристроены ускоритель графики Adreno 630 и модуль сотовой связи Snapdragon X20 LTE.
Разработку должны представить уже во втором полугодии.
Указано, что Snapdragon 841 получил 16 вычислительных ядер, а тактовая частота работы процессора составляет 2,3 ГГц. В ходе теста изучалась производительность смартфона с 8-гигабайтовым модулем оперативной памяти и этим же процессором. В итоге устройство набрало 2018 баллов с одним ядром и 10401 балл с всеми.
Сообщается, что благодаря новой архитектуре чип даст почти 30-процентный прирост мощности по сравнению с модулями ASUS Zenfone 5 Z, Sony Xperia XZ2 и Samsung Galaxy S8+. Также известно, что к процессору пристроены ускоритель графики Adreno 630 и модуль сотовой связи Snapdragon X20 LTE.
Разработку должны представить уже во втором полугодии.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:30