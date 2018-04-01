Обновлённую копию Mercedes-Benz Gelandewagen представят в Пекине

В моторную гамму автомобиля Beijing BJ80 2019 входит 2,0-литровый дизельный двигатель производительностью 204 лошадиные силы и прежний бензиновый агрегат ёмкостью 2,3 литра, выдающий 250 «лошадей». Обе силовые установки работают на пару с автоматической трансмиссией на 6 ступеней.«Топовая» модификация BJ80 в отделке экстерьера получит больше хромированных деталей, а также красные тормозные суппорты и оригинальные 20-дюймовые легкосплавные колёсные диски. В салоне дорогой модификации внедорожника кресла второго ряда разделены центральной консолью, на которой имеются кнопки управления мультимедийным центром, в подголовниках передних сидений встроены дисплеи.Стоимость обновлённого внедорожника Beijing BJ80 станет известна в апреле, сразу после презентации автомобиля. Дорестайлинговая версия внедорожника в Китае реализуется от 268 000 юаней, а настоящий Mercedes-Benz Gelandewagen здесь стоит 1 329 000 юаней.