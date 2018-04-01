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Обновлённую копию Mercedes-Benz Gelandewagen представят в Пекине

Китайский автоконцерн BAIC на автосалоне в Пекине представит обновлённый Beijing BJ80, который представляет собой копию Mercedes-Benz G-Class. Отмечается, что внедорожник Beijing BJ80 2019 года немного прибавил в габаритах.

Обновлённую копию Mercedes-Benz Gelandewagen представят в Пекине


В моторную гамму автомобиля Beijing BJ80 2019 входит 2,0-литровый дизельный двигатель производительностью 204 лошадиные силы и прежний бензиновый агрегат ёмкостью 2,3 литра, выдающий 250 «лошадей». Обе силовые установки работают на пару с автоматической трансмиссией на 6 ступеней.

«Топовая» модификация BJ80 в отделке экстерьера получит больше хромированных деталей, а также красные тормозные суппорты и оригинальные 20-дюймовые легкосплавные колёсные диски. В салоне дорогой модификации внедорожника кресла второго ряда разделены центральной консолью, на которой имеются кнопки управления мультимедийным центром, в подголовниках передних сидений встроены дисплеи.

Стоимость обновлённого внедорожника Beijing BJ80 станет известна в апреле, сразу после презентации автомобиля. Дорестайлинговая версия внедорожника в Китае реализуется от 268 000 юаней, а настоящий Mercedes-Benz Gelandewagen здесь стоит 1 329 000 юаней.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 18:15
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