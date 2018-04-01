АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Сергей Шнуров поразил поклонников снимком в стиле “деревенских танцев”

Музыкант решил опубликовать в Instagram снимок, сделанный в стиле “деревенских танцев”. Поклонники были поражены необычным образом Сергея Шнурова и написали много позитивных комментариев.

Они сразу узнали кадр из картины “Я худею”, где исполнитель играл роль, после чего похвалили сюжет и мастерство лидера “Ленинграда”. Некоторые лица решили подробно остановиться на образе Сергея Шнурова, позирующего перед камерами возле забора в деревенской глубинке.

Сергей Шнуров поразил поклонников снимком в стиле “деревенских танцев”


Пользователи сетей отметили, что сюжет не совсем соответствует реальности из-за нового умывальника и костюма исполнителя. Также они посоветовали ему больше времени уделять своем здоровью, заметив, что их кумир выглядит намного старше своих лет.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали скрытые возможности новой версии
Андрей Черкасов решил проверить экстрасенсорные
Xiaomi представила свой флагман Mi MIX 2s&#8205;
На Geekbench появился процессор Qualcomm
Смартфоны iPhone 9 и iPhone X Plus на старте
Ольга Рапунцель родила дочь
Обновлённую копию Mercedes-Benz Gelandewagen
Саймон Марданшин собирается в Грузию, чтобы найти
Лена Миро не верит, что Ольга Бузова пожертвовала
Система машинного обучения нашла для астрономов
Сергей Шнуров поразил поклонников снимком в стиле
Новенький участник «Дома-2» Мон Дезир рассказал о
Тимати неоднозначно пошутил касательно своих
В России стартовали продажи обновлённого пикапа
В Сети появились официальные технические
Олег Анофриев до конца жизни ревновал свою
Артем Сорока окатил Дашу Друзьяк водой за
Химики: Натуральные продукты питания по своему
Механизм «питания» бактерий электронами
Любимая песня наследника Яны Рудковской
Слухи и новости «Дома-2»: Кате Зиновьевой
Новое приложение поможет пользователям осознать
В палату Ольги Рапунцель Дима Дмитренко принес
Поклонники раскритиковали Наташу Королеву за
Елена Исинбаева впервые показала сына
Нелли Ермолаева назвала семьи без детей -
Прохор Шаляпин повергся критике со стороны
Яна Рудковская впечатлила фанатов роскошной
Сильвестр Сталлоне навестил Арнольда
Отношения Лизы Триандафилиди и Леши Чайчица за
Просмотреть все новости