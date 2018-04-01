Сергей Шнуров поразил поклонников снимком в стиле “деревенских танцев”

Они сразу узнали кадр из картины “Я худею”, где исполнитель играл роль, после чего похвалили сюжет и мастерство лидера “Ленинграда”. Некоторые лица решили подробно остановиться на образе Сергея Шнурова, позирующего перед камерами возле забора в деревенской глубинке.Пользователи сетей отметили, что сюжет не совсем соответствует реальности из-за нового умывальника и костюма исполнителя. Также они посоветовали ему больше времени уделять своем здоровью, заметив, что их кумир выглядит намного старше своих лет.