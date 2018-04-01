Сергей Шнуров поразил поклонников снимком в стиле “деревенских танцев”
Музыкант решил опубликовать в Instagram снимок, сделанный в стиле “деревенских танцев”. Поклонники были поражены необычным образом Сергея Шнурова и написали много позитивных комментариев.
Они сразу узнали кадр из картины “Я худею”, где исполнитель играл роль, после чего похвалили сюжет и мастерство лидера “Ленинграда”. Некоторые лица решили подробно остановиться на образе Сергея Шнурова, позирующего перед камерами возле забора в деревенской глубинке.
Пользователи сетей отметили, что сюжет не совсем соответствует реальности из-за нового умывальника и костюма исполнителя. Также они посоветовали ему больше времени уделять своем здоровью, заметив, что их кумир выглядит намного старше своих лет.
Они сразу узнали кадр из картины “Я худею”, где исполнитель играл роль, после чего похвалили сюжет и мастерство лидера “Ленинграда”. Некоторые лица решили подробно остановиться на образе Сергея Шнурова, позирующего перед камерами возле забора в деревенской глубинке.
Пользователи сетей отметили, что сюжет не совсем соответствует реальности из-за нового умывальника и костюма исполнителя. Также они посоветовали ему больше времени уделять своем здоровью, заметив, что их кумир выглядит намного старше своих лет.