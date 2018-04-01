В палату Ольги Рапунцель Дима Дмитренко принес икону Матроны
В палату, где участница телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель готовится к родам, Дима Дмитренко принес икону Матроны. По его словам, эта икона очень особенная для их семьи.
Напомним, что сегодня, 1 апреля, с самого утра у девушки начались схватки, а потому ее доставили в московский перинатальный центр, где ее уже ждала заранее забронированная отдельная палата.
Дима рассказал, что икона Матроны всегда охраняет Олю, когда ей становится плохо, сопровождает их во время путешествий, и хотя в их квартире есть и другие иконы – эта особенная, она хранится рядом с драгоценностями, паспортами и другими важными документами.
Между тем, у схватки у Рапунцель продолжаются, и несмотря на то, что малышка на свет еще не появилась, будущая мама уже мечтает, как муж будет забирать ее из роддома на белом лимузине с белыми воздушными шарами.
Напомним, что сегодня, 1 апреля, с самого утра у девушки начались схватки, а потому ее доставили в московский перинатальный центр, где ее уже ждала заранее забронированная отдельная палата.
Дима рассказал, что икона Матроны всегда охраняет Олю, когда ей становится плохо, сопровождает их во время путешествий, и хотя в их квартире есть и другие иконы – эта особенная, она хранится рядом с драгоценностями, паспортами и другими важными документами.
Между тем, у схватки у Рапунцель продолжаются, и несмотря на то, что малышка на свет еще не появилась, будущая мама уже мечтает, как муж будет забирать ее из роддома на белом лимузине с белыми воздушными шарами.