В палату Ольги Рапунцель Дима Дмитренко принес икону Матроны

Напомним, что сегодня, 1 апреля, с самого утра у девушки начались схватки, а потому ее доставили в московский перинатальный центр, где ее уже ждала заранее забронированная отдельная палата.Дима рассказал, что икона Матроны всегда охраняет Олю, когда ей становится плохо, сопровождает их во время путешествий, и хотя в их квартире есть и другие иконы – эта особенная, она хранится рядом с драгоценностями, паспортами и другими важными документами.Между тем, у схватки у Рапунцель продолжаются, и несмотря на то, что малышка на свет еще не появилась, будущая мама уже мечтает, как муж будет забирать ее из роддома на белом лимузине с белыми воздушными шарами.