Тимати неоднозначно пошутил касательно своих отношений с Аленой Шишковой

Тимати и Шишкова, невзирая на наличие совместной дочки, давно не вместе. В данное время рэп-исполнитель встречается с Анастасией Решетовой, но на днях артист пошутил в адрес экс-избранницы. Это произошло на концерте в Тюмени, однако не все присутствующие смогли понять юмор певца. Репер обратился к фанаткам, отметив, что если “Алёны” нет поблизости то, он может спросить, не хочет кто-либо из девушек забрать его на ночь.Многим присутствующим стало непонятно, почему Тимати вспомнил имя своей экс-избранницы, так как в данное время он встречается с Анастасией Решетовой. Хоть пара не демонстрирует общественности свои отношения, но и не скрывает своих чувств. Большая часть это восприняла как шутку, потому что после разрыва певец и Шишкова сохранили хорошие отношения, совместно воспитывая дочь.