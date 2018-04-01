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Тимати неоднозначно пошутил касательно своих отношений с Аленой Шишковой

Тимати неоднозначно пошутил касательно своих отношений с Аленой Шишковой. Фанаты рэп-исполнителя до конца не поняли, что собственно он имел в виду.

Тимати неоднозначно пошутил касательно своих отношений с Аленой Шишковой


Тимати и Шишкова, невзирая на наличие совместной дочки, давно не вместе. В данное время рэп-исполнитель встречается с Анастасией Решетовой, но на днях артист пошутил в адрес экс-избранницы. Это произошло на концерте в Тюмени, однако не все присутствующие смогли понять юмор певца. Репер обратился к фанаткам, отметив, что если “Алёны” нет поблизости то, он может спросить, не хочет кто-либо из девушек забрать его на ночь.

Многим присутствующим стало непонятно, почему Тимати вспомнил имя своей экс-избранницы, так как в данное время он встречается с Анастасией Решетовой. Хоть пара не демонстрирует общественности свои отношения, но и не скрывает своих чувств. Большая часть это восприняла как шутку, потому что после разрыва певец и Шишкова сохранили хорошие отношения, совместно воспитывая дочь.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:30
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