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Нелли Ермолаева назвала семьи без детей - неполными

В социальных сетях бывшая участница знаменитой телестройки «Дом-2» Нелли Ермолаева рассказала, что все чаще стала наблюдать за семейными парами Childfree, которые не хотят заводить детей.

Нелли Ермолаева назвала семьи без детей - неполными

Данная субкультура подразумевает между собой отношения и любовь только для двоих людей, согласно чему, такие отношения не терпят изменений даже спустя годы. Нелли Ермолаева высказала свое мнение по поводу таких семей.

Девушка заявила, что совершенно не разделяет позиции таких супругов, ведь семья является попросту неполной. А с рождением малыша, в семью приходит самое настоящее счастье.

Она предположила, что вероятно такие люди просто боятся ответственности, либо боятся ограничивать себя в свободе.

«Когда вас становится трое — жизнь продолжается! Да, конечно, теперь будет все иначе, но вы не в тюрьме! Также можно наслаждаться жизнью, путешествовать с бебиком, гулять, совершать дела и работать», - высказалась экс-участница телепроекта.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:44
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