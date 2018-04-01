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В России стартовали продажи обновлённого пикапа Fiat Fullback

На российском рынке стартуют продажи обновлённого пикапа Fiat Fullback. В дилерских центрах Fiat Professional на автомобиль россияне могут оформить предзаказ.

В России стартовали продажи обновлённого пикапа Fiat Fullback


Стоимость базовой версии грузового внедорожника Fiat Fullback 2018 года стартует о 1 629 000 рублей. За эту стоимость россиянам предлагается пикап с турбодизельным двигателем объёмом 2,4 литра мощностью 150 лошадиных сил. Агрегат комплектуется 6-ступенчатой механикой и подключаемой полноприводной системой.

Также автомобиль Fiat Fullback будет предложен с гидромеханическим «автоматом» на 5 диапазонов и с полноприводной системой Super Select 4WD-II, которая работает в четырёх фиксированных режимах. Стоимость данной модификации россиянам обойдётся в 1 989 000 рублей.

В оснащение обновлённого пикапа входит система стабилизации, до семи подушек безопасности, камера заднего вида, мультимедийный комплекс, система ЭРА-ГЛОНАСС, климат-контроль, подогрев передних сидений, помощник при спуске и подъёме, а также колёсные диски на 16 или 17 дюймов.
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Добавил: Алина Сегодня, 17:15
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