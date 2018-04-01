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В Сети появились официальные технические характеристики смартфона Xiaomi Black Shark

Представители издания Gizmochina опубликовали в Сети официальные технические параметры игрового смартфона Xiaomi Black Shark. Таким образом, что стало известно, что девайс получил мощное аппаратное обеспечение и несколько модификаций.

В Сети появились официальные технические характеристики смартфона Xiaomi Black Shark


Основой игрового устройства стал процессор Qualcomm Snapdragon 845, восемь ядер которого обеспечат ему тактовую частоту 2,8 ГГц. Также к нему прилагаются графический ускоритель Adreno 630 и модем беспроводной сотовой связи X20 LTE. В продаже появится три версии Xiaomi Black Shark. Начальная модель получит 6 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ. Средняя комплектация обойдется 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Самой производительной окажется модификация с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ.

Также однозначно девайс получит технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0, которую предлагает компания Qualcomm. Разработчиками будет предусмотрена система охлаждения аппаратной платформы, поскольку в игровых системах это обязательно. Не обойдется и без наличия разъема USB Type-C. В телефоне должна появится ОС Android 8.0 Oreo.

На данный момент это вся известная официальная информация.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:00
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