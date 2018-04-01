В Сети появились официальные технические характеристики смартфона Xiaomi Black Shark
Представители издания Gizmochina опубликовали в Сети официальные технические параметры игрового смартфона Xiaomi Black Shark. Таким образом, что стало известно, что девайс получил мощное аппаратное обеспечение и несколько модификаций.
Основой игрового устройства стал процессор Qualcomm Snapdragon 845, восемь ядер которого обеспечат ему тактовую частоту 2,8 ГГц. Также к нему прилагаются графический ускоритель Adreno 630 и модем беспроводной сотовой связи X20 LTE. В продаже появится три версии Xiaomi Black Shark. Начальная модель получит 6 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ. Средняя комплектация обойдется 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Самой производительной окажется модификация с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ.
Также однозначно девайс получит технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0, которую предлагает компания Qualcomm. Разработчиками будет предусмотрена система охлаждения аппаратной платформы, поскольку в игровых системах это обязательно. Не обойдется и без наличия разъема USB Type-C. В телефоне должна появится ОС Android 8.0 Oreo.
На данный момент это вся известная официальная информация.
Основой игрового устройства стал процессор Qualcomm Snapdragon 845, восемь ядер которого обеспечат ему тактовую частоту 2,8 ГГц. Также к нему прилагаются графический ускоритель Adreno 630 и модем беспроводной сотовой связи X20 LTE. В продаже появится три версии Xiaomi Black Shark. Начальная модель получит 6 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ. Средняя комплектация обойдется 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Самой производительной окажется модификация с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ.
Также однозначно девайс получит технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0, которую предлагает компания Qualcomm. Разработчиками будет предусмотрена система охлаждения аппаратной платформы, поскольку в игровых системах это обязательно. Не обойдется и без наличия разъема USB Type-C. В телефоне должна появится ОС Android 8.0 Oreo.
На данный момент это вся известная официальная информация.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:00