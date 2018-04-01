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Олег Анофриев до конца жизни ревновал свою избранницу Наталью Отливщикову даже к фонарному столбу

После смерти актера родственники решили рассказать в эфире “Сегодня вечером” о самых интересных моментах в его жизни. Оказалось, что Олег Анофриев ревновал свою избранницу Наталью Отливщикову даже к фонарному столбу.

Вдова не смогла прийти в студию, но наследница Мария подчеркнула, что отец сильно любил свою половинку и хотел видеть ее рядом. Он даже настоял, чтобы женщина ушла на пенсию в 55-летнем возрасте, и был лидером в доме. Коллеги назвали Олега Анофриева веселым и обаятельным человеком, любящим быть в центре внимания. В последнее время он признавался, что любил ухаживать за красивыми особами, но никогда не думал о разводе с супругой.

Олег Анофриев до конца жизни ревновал свою избранницу Наталью Отливщикову даже к фонарному столбу


Она предпочитала не устраивать скандалы, чтобы избранник сам мог сделать выбор. Пара прожила вместе 60 лет, а единственная наследница тоже порадовала родителей рождением наследниц, а также сейчас бабушка занимается воспитанием правнука Олега.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:50
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