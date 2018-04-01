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Отношения Лизы Триандафилиди и Леши Чайчица за периметром «Дома-2» стали намного лучше

Экс-участник скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Алексей Чайчиц сравнил отношения с возлюбленной Лизой Триандафилиди во время нахождения на проекте с нынешними.

Отношения Лизы Триандафилиди и Леши Чайчица за периметром «Дома-2» стали намного лучше

По словам мужчины, сейчас все стало гораздо лучше, несмотря на то, что темпераменты ребят регулярно дают зарождаться новым недопониманиям и конфликтам. Однако скандалов такого масштаба, что были на проекте, у возлюбленных нет.

Леша рассказал, что телестройка живет за счет эмоций, а за периметром ребята заняты делом, так как оба работают, проводят различные встречи и занятия. А потому, времени на выяснения отношений у них попросту нет. Если определенные недопонимания все-таки и появляются, то они тут же их решают.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:15
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