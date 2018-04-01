У рожающей Ольги Рапунцель замедлились схватки
Сегодня, 1 апреля, с самого утра у участницы «Дома-2» Ольги Рапунцель начались схватки, а потому ее сразу доставили в московский перинатальный центр к ее лечащему врачу. Как и обещали, супруги ведут прямой эфир, чтобы фанаты смогли поддержать девушку в самый ответственный для нее момент.
Сейчас будущая мама продолжает готовиться к появлению на свет дочери, однако идет все далеко не так, как нужно. Обычно, при естественных родах схватки учащаются, а вот у жены Димы Дмитренко наоборот – замедляются.
Рапунцель уже сделали эпидуральную анестезию, однако пока схватки замедлились, ей дали время отдохнуть.
Не отходит от беременной и ее муж, он уже пожаловался на то, что не выспался, но ради дочери и Оли готов терпеть усталость и при необходимости помогать.
К примеру, на данный момент, пока девушка отдыхает, Дима отправился домой за всеми необходимыми на первое время вещами для жены и ребенка.
Сейчас будущая мама продолжает готовиться к появлению на свет дочери, однако идет все далеко не так, как нужно. Обычно, при естественных родах схватки учащаются, а вот у жены Димы Дмитренко наоборот – замедляются.
Рапунцель уже сделали эпидуральную анестезию, однако пока схватки замедлились, ей дали время отдохнуть.
Не отходит от беременной и ее муж, он уже пожаловался на то, что не выспался, но ради дочери и Оли готов терпеть усталость и при необходимости помогать.
К примеру, на данный момент, пока девушка отдыхает, Дима отправился домой за всеми необходимыми на первое время вещами для жены и ребенка.