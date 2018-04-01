АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

У рожающей Ольги Рапунцель замедлились схватки

Сегодня, 1 апреля, с самого утра у участницы «Дома-2» Ольги Рапунцель начались схватки, а потому ее сразу доставили в московский перинатальный центр к ее лечащему врачу. Как и обещали, супруги ведут прямой эфир, чтобы фанаты смогли поддержать девушку в самый ответственный для нее момент.

У рожающей Ольги Рапунцель замедлились схватки

Сейчас будущая мама продолжает готовиться к появлению на свет дочери, однако идет все далеко не так, как нужно. Обычно, при естественных родах схватки учащаются, а вот у жены Димы Дмитренко наоборот – замедляются.

Рапунцель уже сделали эпидуральную анестезию, однако пока схватки замедлились, ей дали время отдохнуть.

Не отходит от беременной и ее муж, он уже пожаловался на то, что не выспался, но ради дочери и Оли готов терпеть усталость и при необходимости помогать.

К примеру, на данный момент, пока девушка отдыхает, Дима отправился домой за всеми необходимыми на первое время вещами для жены и ребенка.

Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:03
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сильвестр Сталлоне навестил Арнольда
Отношения Лизы Триандафилиди и Леши Чайчица за
Филипп Киркоров трогательно поздравил Сергея
У рожающей Ольги Рапунцель замедлились схватки
Кристина Орбакайте организовала для наследницы
Максим Фадеев рассказал об инциденте с Юрием
Дарью Пынзарь после приключений посадят за руль
Алексей Чайчиц стал преподавателем в школе моделей
Юлия Салибекова показала подписчикам, как обычно
Ким Кардашьян восхитила поклонников своей
Ученые: Родители из-за неправильного воспитания
Нюша поведала, что ее внутреннее «я» не всегда
Посольство США объяснило невыдачу виз сборной
Ольга Бузова в восторге от концерта прошедшего в
Жителей Швейцарии напугало появление трех НЛО в
Илья Яббаров стал правильным парнем, чтобы не
Зрители считают, что стало интересно наблюдать за
В Роскачестве сообщили о масштабах фальсификата
Группа туристов без вести пропала после схода
Саймон Марданшин разлюбил Лену Хромину
В Рязанской области исследователи обнаружили след
Ксения Бородина попалась на воровстве чужих
В сегодняшнем эфире "Дома-2" участники пройдут
Захарова считает срыв ЧМ-2018 по футболу главной
Над австрийскими горами был замечен треугольный
Власти США хотят запрашивать данные об аккаунтах
Роды Ольги Рапунцель транслируются онлайн
Ученые: На Марсе обнаружена огромная дыра
Новый вирус убивает смартфоны используя майнинг
Дарья Пынзарь шокирована тем, как жители Турции
Просмотреть все новости