У рожающей Ольги Рапунцель замедлились схватки

Сейчас будущая мама продолжает готовиться к появлению на свет дочери, однако идет все далеко не так, как нужно. Обычно, при естественных родах схватки учащаются, а вот у жены Димы Дмитренко наоборот – замедляются.Рапунцель уже сделали эпидуральную анестезию, однако пока схватки замедлились, ей дали время отдохнуть.Не отходит от беременной и ее муж, он уже пожаловался на то, что не выспался, но ради дочери и Оли готов терпеть усталость и при необходимости помогать.К примеру, на данный момент, пока девушка отдыхает, Дима отправился домой за всеми необходимыми на первое время вещами для жены и ребенка.